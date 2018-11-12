Глава департамента управления делами губернатора Самарской области избавился от приставки «врио»

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-12T16:03:50+03:00

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Еще один чиновник в правительстве Самарской области избавился от приставки «врио». Речь идет о руководителе департамента управления делами губернатора и правительства региона Владимире Коматовском. Его переназначили на эту должность с 1 ноября. Информация об этом размещена на сайте областного кабмина.

Отметим, что Владимир Коматовский возглавляет ведомство с 2012 года. Приставку «врио» он получил осенью прошлого года, когда предыдущий глава региона Николай Меркушкин покинул свой пост, а Дмитрий Азаров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора.

Напомним, что к настоящему времени приставки «врио» лишились уже несколько чиновников. Это глава минтранса Иван Пивкин, министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина, заместитель председателя правительства Александр Фетисов.