Тольяттинцам расскажут, можно ли остановить старение

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-12T16:36:14+03:00

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В Тольятти в ДК «Тольяттиазот» 23 ноября пройдет лекция молекулярного биолога, ведущего научного сотрудника биологического факультета МГУ, сына знаменитого академика Владимира Скулачева, соавтора книги «Жизнь без старости» Максима Скулачева «Старение и медицина будущего». Начало лекции – в 19:00. Вход свободный.

- Команда под руководством Скулачевых успешно занимается изучением механизмов старения как генетической программы и его предотвращения. В лекции расскажут, можно ли остановить старение человека, почему борьба за вечную молодость превратилась в чисто техническую задачу по разработке лекарств и когда и как человек присоединится к клубу нестареющих существ, - рассказали в интеллектуальном клубе «Химия слова».

Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте ДК «Тольяттиазот».