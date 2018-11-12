Жители Самары могут покорить две столицы в одном круизе!

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-12T16:19:52+03:00

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Две столицы – направления, популярные не только у иностранных туристов, но и у наших, российских путешественников. Познакомиться с достопримечательностями и Москвы, и Санкт-Петербурга в одной поездке, можно, отправившись в круиз между двух столиц. Этот вариант пользуется спросом и у соотечественников, и у иностранцев. Отправиться в путешествие можно на теплоходе «Две столицы» и комфортабельных теплоходах круизной компании «Созвездие». Это «Лебединое озеро», «Лунная соната» и «Северная сказка». Достоинство таких круизов – это возможность в одно путешествии побывать в двух столичных городах, увидев главные достопримечательности и Северной столицы, и златоглавой купеческой Москвы.

- В городе на Неве теплоход стоит два дня, а значит, вы успеете попасть в музеи, полюбоваться разведенными мостами и познакомиться с городом поближе. Путешественники оценят экскурсии по Золотому кольцу, старинным городам Карелии и островам Валаам и Кижи. Новая стоянка навигации-2019 –крепость Орешек (Шлиссельбург). В одном круизе вы побываете в Ладожском и Онежском озерах, полюбуетесь пейзажами Волги и Волго-Балтийского канала. Каждый день гостей круиза ждут новые впечатления, ведь в круговых рейсах стоянки не повторяются. На борту каждого теплохода – не только питание в ресторане и комфортабельные каюты, но и экскурсии и развлекательная программа, которые уже входят в стоимость путевки — отмечает региональный руководитель круизного центра «Инфофлот» - Оксана Орехова.

Забронировать свой вариант круиза можно здесь. Стоит поторопиться, ведь сейчас еще можно выбрать самую комфортабельную каюту и получить «вкусные» скидки. Доступна рассрочка на все путевки.