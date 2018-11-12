2018-11-12T16:19:52+03:00
Общество

Жители Самары могут покорить две столицы в одном круизе!

Москва и Санкт-Петербург стали самыми востребованными направлениями для путешествий у иностранцев!
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Один из четырех теплоходов круизной компании "Созвездие"Один из четырех теплоходов круизной компании "Созвездие"
Изменить размер текста:

Две столицы – направления, популярные не только у иностранных туристов, но и у наших, российских путешественников. Познакомиться с достопримечательностями и Москвы, и Санкт-Петербурга в одной поездке, можно, отправившись в круиз между двух столиц. Этот вариант пользуется спросом и у соотечественников, и у иностранцев. Отправиться в путешествие можно на теплоходе «Две столицы» и комфортабельных теплоходах круизной компании «Созвездие». Это «Лебединое озеро», «Лунная соната» и «Северная сказка». Достоинство таких круизов – это возможность в одно путешествии побывать в двух столичных городах, увидев главные достопримечательности и Северной столицы, и златоглавой купеческой Москвы.

- В городе на Неве теплоход стоит два дня, а значит, вы успеете попасть в музеи, полюбоваться разведенными мостами и познакомиться с городом поближе. Путешественники оценят экскурсии по Золотому кольцу, старинным городам Карелии и островам Валаам и Кижи. Новая стоянка навигации-2019 –крепость Орешек (Шлиссельбург). В одном круизе вы побываете в Ладожском и Онежском озерах, полюбуетесь пейзажами Волги и Волго-Балтийского канала. Каждый день гостей круиза ждут новые впечатления, ведь в круговых рейсах стоянки не повторяются. На борту каждого теплохода – не только питание в ресторане и комфортабельные каюты, но и экскурсии и развлекательная программа, которые уже входят в стоимость путевки — отмечает региональный руководитель круизного центра «Инфофлот» - Оксана Орехова.

Забронировать свой вариант круиза можно здесь. Стоит поторопиться, ведь сейчас еще можно выбрать самую комфортабельную каюту и получить «вкусные» скидки. Доступна рассрочка на все путевки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Люди просят не один месяц": Азаров поручил главе Самары решить проблему с парковкой в историческом центре
В Самаре на площади Куйбышева установят 26-метровую новогоднюю елку с медиагирляндами
Сызранский студент совратил 15-летнюю девочку в заброшенном здании
По ночам в Самарской области ожидается мороз до -18°C
Тольяттинцам расскажут, можно ли остановить старение
Глава департамента управления делами губернатора Самарской области избавился от приставки «врио»
В Тольятти возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее сына-инвалида
В Самарской области на сельского слесаря возбудили уголовное дело за секс со школьницей
Самарскую федерацию баскетбола возглавил Владимир Аветисян
В Тольятти водитель «Приоры» отправил автомобилистку в больницу
В администрации Самары появится департамент финансов
В Самарской области долг по кредиту помешал местному жителю купить частный дом
Дмитрий Азаров – о вступлении «Самары» в Единую лигу ВТБ: «Как только будут спонсоры и готовность поднимать клуб наверх, это будет сделано»
В Самаре возле многоэтажки на Молодежной нашли тело 14-летнего школьника
Самарская шпажистка в составе сборной РФ завоевала золото этапа кубка мира
Стали известны победители конкурса "Мисс самарская полиция - 2018"
В Самарской области нашли мать, утопившую новорожденную дочку в озере
На стройплощадке "Южный город-2" двое рабочих насмерть отравились газом
Осталось четверо: появился шорт-лист кандидатов на донаименование аэропорта Курумоч
Жителям Самары предлагают скинуться на шагоходы
В Самаре улицу Красноармейскую затопило из-за коммунальной аварии