2018-11-12T16:26:46+03:00
Общество

По ночам в Самарской области ожидается мороз до -18°C

В ближайшие дни в регионе будет холодно и бесснежно
Анастасия ФИЛАТОВА
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На этой неделе самарцев ждет морозная погодаНа этой неделе самарцев ждет морозная погодаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С каждым днем зима все больше напоминает о себе. В Самарской области преимущественно устанавливается минусовая температура воздуха. Особенно сильно холодает по ночам. По данным Приволжского УГМС, на этой неделе местами по региону в ночные часы ожидается до -13...-18 °C. А вот снега пока не предвидится.

Так, в ночь на вторник, 13 ноября, столбики термометров опустятся до -9...-14 °C, а местами до -18 °C. Днем будет немного «теплее»: -2...-7 °C.

В ночь на среду, 14 ноября, температура воздуха составит -7...-12 °C, местами по области -13...-18 °C. Днем ожидается -3...-8 °C. В ночь на четверг, 15 ноября, ожидаются аналогичные погодные условия. А вот днем воздух «прогреется» до 0...-5 °C.

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