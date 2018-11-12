2018-11-12T16:50:17+03:00
Общество

В Самаре на площади Куйбышева установят 26-метровую новогоднюю елку с медиагирляндами

Компанию ей будут составлять еще 4 зеленых красавиц высотой 7 метров каждая
Анастасия ФИЛАТОВА
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Главную елку города украсят медиагирляндами, которые будут транслировать различные тематические сюжетыГлавную елку города украсят медиагирляндами, которые будут транслировать различные тематические сюжеты
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В администрации Самары определились с украшением главной площади города в новогодние праздники. В этом году на площади имени В.В. Куйбышева установят новую елку высотой почти 26 метров. Она будет стоять в "хороводе" из 4 елок высотой 7 метров. Все эти новогодние красавицы украсят медиагирляндами, которые будут транслировать различные тематические сюжеты.

Рядом с центральной елкой установят музыкальный подиум, на котором будут проходить дискотеки с участием костюмированных персонажей. Также на площади разместится усадьба Самарского Деда Мороза. Она откроет свои двери для посетителей 21 декабря. К слову, в этот же день в Самару приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Он посетит соцучреждения для детей, общегородскую елку в театре оперы и балета, а также откроет новогодний комплекс на площади Куйбышева.Также на главной площади города будет работать каток. Там разместят две площадки: одна для массовых катаний, а другая для проведения хоккейных игр.

Отметим, что праздничные мероприятия запланированы не только на площади Куйбышева, но и на территори всех городских районов. Не обойдется новогодний праздник и без уже ставшей традиционной "Елки желаний". Эта благотворительная акция стартует 3 декабря. Всего в эти новогодние праздники в Самаре пройдет более 2,5 тысяч мероприятий.

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