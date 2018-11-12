У жителей центра Самары завтра отнимут холодную воду

СЕГОДНЯ 18:46 2018-11-12T18:46:36+03:00

Как сообщают в «СКС», это связано с проведением плановых работ

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«Самарские коммунальные сети» предупреждают горожан, что завтра, во вторник 13 ноября, местные жители не смогут рассчитывать на холодную воду в центре города. Ее не будет в Ленинском районе областной столицы.

- Воду отключат в нескольких дома на Молодогвардейской, Галактионовской, Чапаевской и в Студенческом переулке. Произойдет это с девяти часов утра до восьми часов вечера, - отмечают специалисты компании.

Подобные меры связаны с проведениям плановых работ на сетях водоснабжения. Точные адреса, по которым отнимут холодную воду: Молодогвардейская, 202, 204; Галактионовская, 151, 153, 167; Чапаевская, 227; Студенческий переулок, 3а.

Бойлер, в котором можно набрать воды, установят на улице Молодогвардейской, 153.