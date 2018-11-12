Участника преступной группы из Сызрани, у которого нашли боевой арсенал, осудили на условный срок

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-12T19:15:55+03:00

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В Самарской области осудили парня, который незаконно хранил оружие и боеприпасы. Речь идет о 21-летнем Владиславе Чечневе, который числился в одной из преступных группировок в городе Сызрань.

- В июле 2018 года в ГСК в Сызрани на улице Пархоменко сотрудники Управления ФСБ по региону изъяли у парня гранаты Ф1 и РГД-5, шашку имитации артиллерийских снарядов с зарядом думного пороха массой 670 г, два обреза гладкоствольных ружей калибра, спортивно-охотничью нарезную винтовку ТОБ 8 калибра 5,6 мм, 22 патрона калибра 5,6 мм, восемь охотничьих патронов калибра 16 мм и травматический пистолет с боеприпасами к нему, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Материалы по делу из ФСБ передали в полицию. Там возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия. Расследование благополучно завершилось и дошло до суда. Суд приговорил Чечнева к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в размере 10 тысяч рублей.