В Самарской области появился монумент с бронеавтомобилем РХБ разведки

СЕГОДНЯ 20:26 2018-11-12T20:26:24+03:00

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Страна помнит своих героев. Этот девиз в очередной раз подтвердили в Безенчукском районе региона, где состоялась торжественная церемония открытия монумента с именами 33 Героев Советского Союза и 5 Героев Российской Федерации, которые в мирное и военное время проявили героизм и мужество при обеспечении радиационной, химической и биологической защиты.

- В торжестве приняли участие представители 2-й общевойсковой армии и правительства региона, общественные деятели и ветераны, жители региона и более 300 военнослужащих отдельного полка РХБ защиты. Почетное право открытия монумента было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны 92-летней Ольге Овчинниковой и ветерану войск РХБ защиты Анатолию Симбирцеву, - сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

Новый памятник представляет собой постамент и установленный на нем специальный бронеавтомобиль БРДМ-2РХБ. Машина долгое время служила главным средством РХБ разведки. Постамент облицован мрамором и декоративным кирпичом, на его лицевой части установлена мемориальная доска с именами всех героев войск РХБ защиты и надписью: «Монумент Славы установлен в честь 100-летия войск РХБ защиты».