Мигрантам могут увеличить налог на работу в Самарской области

СЕГОДНЯ 21:01 2018-11-12T21:01:43+03:00

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12 ноября под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось заседание областного правительства. Среди прочего на нем был рассмотрен проект закона, согласно которому необходимо на 8 % повысить стоимость патента для иностранцев, работающих на территории Самарской области. Предложение внесли представители регионального Минтруда.

— Мы рассчитали, что в 2019 году областной бюджет получит более 625 миллионов рублей за счет выдачи патентов. В этом году доход составил 575 миллионов рублей. В 2019 году ежемесячная стоимость патента для иностранных граждан вырастет на 8,25 % и составит 3942 рубля, — рассказала на заседании министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.

Такие изменения обуславливаются положением на рынке труда. В областном правительстве поддержали законопроект. Теперь его направят на рассмотрение в губернскую думу. По мнению чиновников, грядущие изменения сохранят привлекательность региона для иностранных работников по востребованным профессиям. В то же время увеличение ежемесячных платежей за патент, позволит изменить соотношение числа работающих в пользу самарцев и увеличить поступления в бюджет области. К слову, сейчас в регионе мигранты преимущественно заняты в строительстве, сельском хозяйстве и на обрабатывающих производствах.