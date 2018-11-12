В Самаре парень на иномарке протаранил три машины, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 21:59 2018-11-12T21:59:33+03:00

Местные жители говорят, что водитель, не справившийся с управлением, не поменял резину на колесах

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Серьезное ДТП произошло сегодня вечером, 12 ноября, на улице Аэродромной в областной столице. Там парень на иномарке протаранил сразу три автомобиля.

- По словам очевидцев, водитель на белой Toyota GTR не справился с управлением, машина вылетела на встречку и врезалась в припаркованную «Деу Матиз». От удара малолитражка отлетела во внедорожник Toyota, а тот, в свою очередь, откатился в Renault, который был припаркован сзади, сообщают в паблике «ДТП Самара».

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Впрочем, транспортные средства оказались повреждены весьма серьезно. В одной из машин сработали подушки безопасности.

Как отмечают пользователи, на у водителя автомобиля Toyota на колесах была установлена летняя резина. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.