«Лада» и ЦСК ВВС проиграли свои матчи в ВХЛ

12 Нояб. 22:32 2018-11-12T22:32:03+03:00

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Хоккейные клубы Самарской области «Лада» и ЦСК ВВС сегодня провели свои очередные матчи в ВХЛ. К сожалению, 12 ноября оба коллектива выступили неудачно.

«Летчики» встречались с «Динам Санкт-Петербург». Начали неплохо, даже открыли счет за семь минут до перерыва. Отличился Рафаэль Бикмуллин. Ближе к концу второго периода хозяева сравняли счет благодаря усилиям Бирюкова. А потом они почти сразу реализовали большинство. Удачно подставил клюшку Петраков. В начале третьего периода первую шайбу за «Динамо» забросил Евгений Монс. Игорь Угольников сократил отставание. Однако вскоре Бирюков оформил дубль — 4-2.

Тольяттинцы также отправились в северную столицу. Их соперником была «СКА-Нева». «Лада» вышла вперед на 16 минуте — точно бросил Озолиньш. В середине второго периода Чистов увеличил преимущество гостей — 0-2. Но через три минуты хоккеисты «СКА» вернулись в игру — сократил счет Курбатов. В конце периода Сизов восстановил равновесие. Хозяева вырвали победу в овертайме. На последних секундах отличился Орлович-Грудков — 3-2.