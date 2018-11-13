2018-11-13T08:58:03+03:00
Происшествия

Самарец убил знакомого и спрятал его труп на даче

Мужчина забил оппонента до смерти в ходе пьяного конфликта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неоднократно судимому самарцу грозит еще одно уголовное наказаниеНеоднократно судимому самарцу грозит еще одно уголовное наказаниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях на территории одной из заброшенных дач в поселке Мехзавод, расположенном в Красноглинском районе Самары, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 54-летний самарец.

Полицейские выяснили, что незадолго до своей смерти мужчина распивал спиртные напитки в квартире своего знакомого в поселке Мехзавод. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Именно из-за полученных в ходе потасовки травм самарец и скончался. Правоохранители задержали предполагаемого преступника - 42-летнего мужчину, который ранее неоднократно был судим. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, что после драки его знакомый перестал подавать признаки жизни, и он решил скрыть следы преступления, для чего вывез тело погибшего на заброшенную дачу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причиненное тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время его расследование продолжается.

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