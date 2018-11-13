2018-11-13T09:28:56+03:00
Здоровье

Лечение заболеваний кожи стоп и ногтей самарцы могут доверить специалистам ГБУЗ СОКВД

В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере помогут справиться с мозолями, бородавками и даже грибком.
Евгения ВАСИНА
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Решение проблем со здоровьем лучше не откладывать.Решение проблем со здоровьем лучше не откладывать.Фото: Архив "КП"
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Заболевания кожи стоп и ногтей очень популярны в современном мире. Если их не лечить, можно получить весьма неприятные последствия. В Самарском областном кожно-венерологическом диспансере с 2000 года открыт центр по лечению заболеваний кожи стоп и ногтей. Врачи центра решают такие деликатные проблемы, как лечение грибковых заболеваний стоп и ногтей, аппаратное удаление и криодеструкция стержневых мозолей и бородавок.

В центре применяются безоперационные методы лечения вросших ногтей, инструментальная обработка глубоких трещин и экстремально сухой кожи, в том числе и при сахарном диабете.

Специалисты ГБУЗ СОКВД напоминают, решение проблем со здоровьем лучше не откладывать на завтра. Приём ведут врачи высшей категории Елена Дукович, Рамиля Хабирова.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (846) 333-57-06 (9 кабинет).

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