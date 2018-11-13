Не видно ни зги: Самару окутал густой туман

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-13T09:47:08+03:00

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Утром во вторник, 13 ноября, Самару окутал густой туман. Он был настолько плотен, что уже буквально в нескольких шагах от себя ничего не было видно. Горожане сегодня смогли почувствовать себя настоящими ежиками в тумане.

Набережную и Волгу скрыл туманФото: Вера ЦЫГАНКОВА

По данным Приволжского УГМС, туман можно будет наблюдать всю первую половину сегодняшнего дня. Как отмечают синоптики, утренняя мгла окутала не только Самару, но еще Тольятти, Ставропольский район и другие районы области. Жители региона уже делятся в соцсетях фотографиями тумана.

Монумент Славы почти полностью растворился в тумане

По словам горожан, в Самаре туман "захватил" по большей части те территории, которые ближе всего находятся к Волге. Так, в белой мгле исчезло здание правительства Самарской области и монумент Славы. Всю набережную тоже заволокло туманом. Саму Волгу не видно вообще. Также горожане отмечают, что туман поглотил улицы Полевую и Ново-Садовую, а также проспект Ленина.

На проспекте Ленина тоже "господствует" туманФото: Кирилл КАРИМОВ