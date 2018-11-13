2018-11-13T09:47:08+03:00
Общество

Не видно ни зги: Самару окутал густой туман

Горожане делятся фотографиями утренней мглы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Туман скрыл большую часть городаТуман скрыл большую часть городаФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 13 ноября, Самару окутал густой туман. Он был настолько плотен, что уже буквально в нескольких шагах от себя ничего не было видно. Горожане сегодня смогли почувствовать себя настоящими ежиками в тумане.

Набережную и Волгу скрыл туман Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Набережную и Волгу скрыл туманФото: Вера ЦЫГАНКОВА

По данным Приволжского УГМС, туман можно будет наблюдать всю первую половину сегодняшнего дня. Как отмечают синоптики, утренняя мгла окутала не только Самару, но еще Тольятти, Ставропольский район и другие районы области. Жители региона уже делятся в соцсетях фотографиями тумана.

Монумент Славы почти полностью растворился в тумане

Монумент Славы почти полностью растворился в тумане

По словам горожан, в Самаре туман "захватил" по большей части те территории, которые ближе всего находятся к Волге. Так, в белой мгле исчезло здание правительства Самарской области и монумент Славы. Всю набережную тоже заволокло туманом. Саму Волгу не видно вообще. Также горожане отмечают, что туман поглотил улицы Полевую и Ново-Садовую, а также проспект Ленина.

На проспекте Ленина тоже "господствует" туман Фото: Кирилл КАРИМОВ

На проспекте Ленина тоже "господствует" туманФото: Кирилл КАРИМОВ

Склон у площади Славы полностью окутан туманом

Склон у площади Славы полностью окутан туманом

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупный пожар в Тольятти: на площади 300 кв.м горел ангар с пиломатериалами
Пять причин купить новый смартфон именно сейчас
«Крылья Советов» начнут готовиться к матчу со «Спартаком» 14 ноября
Не ждите «Черной пятницы» - скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня!
Под Самарой водитель «Шевроле Нива» сбил насмерть пешехода
Самарцев с долгами за холодную воду на два месяца освободят от пени
У жительницы Сызрани отобрали иномарку из-за долгов перед УК
Лечение заболеваний кожи стоп и ногтей самарцы могут доверить специалистам ГБУЗ СОКВД
В Самаре поймали нетрезвого автомобилиста, который 53 раза нарушил ПДД
Самарец убил знакомого и спрятал его труп на даче
В Самаре в сквере Высоцкого собираются построить сцену с амфитеатром
«Лада» и ЦСК ВВС проиграли свои матчи в ВХЛ
В Самаре парень на иномарке протаранил три машины, очевидцы сделали фото
Мигрантам могут увеличить налог на работу в Самарской области
В Самарской области появился монумент с бронеавтомобилем РХБ разведки
В районе Филармонии и Театра драмы в Самаре изменится схема движения
Участника преступной группы из Сызрани, у которого нашли боевой арсенал, осудили на условный срок
У жителей центра Самары завтра отнимут холодную воду
Появились фото с места гибели 14-летнего мальчика на улице Молодежной в Самаре
"Люди просят не один месяц": Азаров поручил главе Самары решить проблему с парковкой в историческом центре
В Самаре на площади Куйбышева установят 26-метровую новогоднюю елку с медиагирляндами