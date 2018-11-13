2018-11-13T09:35:50+03:00
Общество

У жительницы Сызрани отобрали иномарку из-за долгов перед УК

Женщина задолжала 63 тысячи рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Управление ФССП России по Самарской областиФото: Управление ФССП России по Самарской области
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Жительница Сызрани задолжала управляющей компании почти 63 тысячи рублей. В отношении должницы возбудили исполнительное производство. На уговоры женщина не поддавалась и возвращать деньги не планировала. Тогда жительнице Сызрани запретили выезжать из России и взыскали с должницы 4 тысячи рублей исполнительского сбора.

- Также судебными приставами были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления финансового положения должницы. Оказалось, что на женщину зарегистрирован автомобиль марки «Toyota», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Машину арестовали в счет погашения долга. После этого женщина решила вернуть 63 тысячи рублей управляющей компании.

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