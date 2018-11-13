Самарцев с долгами за холодную воду на два месяца освободят от пени
Это сделают для того, чтобы жителям было проще рассчитаться с долгами
Строка с пени исчезнет только в квитанциях, которые придут в ноябре и декабреФото: Архив "КП"
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Компания «РКС-Самара» решила помочь жителям избавиться от долгов. Она в течение двух месяцев не будет начислять пени — неустойку за неуплату коммунальных платежей.
По словам представителей компании, пени не будут начисляться в ноябре и декабре 2018 года (это платежи за октябрь и ноябрь). Это позволит большему числу самарцев поучаствовать в традиционной акции «В новый год — без старых долгов», которая в этом году пройдет с 10 по 27 декабря.
Отметим, что в январе следующего года строка с указанием пени вновь появится в квитанциях должников. Пени начислят в полном объеме.