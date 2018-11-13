Под Самарой водитель «Шевроле Нива» сбил насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-13T10:27:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 12 ноября, около 7:00 на трассе «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны Чапаевска в направлении Самары, не пропустил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил его.

В результате случившегося пешеход — 62-летний мужчина — получил серьезные травмы, от которых в дальнейшем, к сожалению, скончался.

Как установили сотрудники ГИБДД, в момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.