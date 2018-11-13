«Крылья Советов» начнут готовиться к матчу со «Спартаком» 14 ноября

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-13T10:36:02+03:00

Команда пока тренируется без двух сборников – Антона и Шейдаева Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Основной состав «Крыльев Советов» начнет подготовку к матчу 15 тура Российской Премьер-лиги против «Спартака» 14 ноября. Сама игра пройдет 25 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Подготовку к матчу с красно-белыми позже начнут два сборника «Крыльев» Паул Антон и Рамиль Шейдаев. Первый вызван в сборную Румынии на матчи Лиги наций УЕФА с Литвой и Черногорией. Встречи пройдут 17 и 20 ноября.

Шейдаев отправился в расположение сборной Азербайджана, вместе с которой он будет готовиться к матчам против Фарерских островов и Косово, которые запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Перед перерывом на игры сборных «Крылья» занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Спартак» на 9 месте с 19 очками.

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