«Крылья Советов» начнут готовиться к матчу со «Спартаком» 14 ноября
Основной состав «Крыльев Советов» начнет подготовку к матчу 15 тура Российской Премьер-лиги против «Спартака» 14 ноября. Сама игра пройдет 25 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Подготовку к матчу с красно-белыми позже начнут два сборника «Крыльев» Паул Антон и Рамиль Шейдаев. Первый вызван в сборную Румынии на матчи Лиги наций УЕФА с Литвой и Черногорией. Встречи пройдут 17 и 20 ноября.
Шейдаев отправился в расположение сборной Азербайджана, вместе с которой он будет готовиться к матчам против Фарерских островов и Косово, которые запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.
Перед перерывом на игры сборных «Крылья» занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, «Спартак» на 9 месте с 19 очками.
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