2018-11-13T10:40:01+03:00
Умные вещи

Пять причин купить новый смартфон именно сейчас

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В ноябре в салонах и интернет-магазине компании «МегаФон» стартовала новая акция. Абоненты, подключенные на тарифы из линейки «Включайся!» («Говори», «Слушай» и «Общайся»), могут купить смартфон Honor 9 Lite на особых условиях. Есть по крайней мере пять причин принять участие в этой акции.

Причина первая – собственно новый аппарат. Смартфон обладает безрамочным экраном, благодаря чему смотрится очень стильно и современно. А разрешение 2160×1080 делает эту модель идеальной для игр, просмотра фильмов и одновременного использования нескольких приложений. Любители «мобило-фото» оценят режим широкой диафрагмы: он позволяет менять фокус на уже готовых фотографиях. И это лишь некоторые из технических характеристик модели.

Причина номер два – комплектация покупки. За 13 990 рублей абонент МегаФона получает не только сам смартфон, но и bluetooth-гарнитуру JBL T110BT. Вне акции ее цена – порядка 2 000 руб. Хорошая «добавка»!

Третья причина – еще один подарок, идущий «в комплекте», а именно два месяца связи на упомянутых тарифах линейки «Включайся!». Экономия составит от 700 до 1 100 рублей.

Четвертый плюс оценят абоненты, которые воспользуются программой «Трейд ин». Ее суть в том, что при покупке нового мобильного устройства можно сдать старое и получить за это скидку. Если сделать так в рамках акции с Honor 9 Lite, кешбэк составит 1 000 рублей. Прибавляем эту сумму к уже полученной выгоде.

Есть и пятая причина купить смартфон Honor 9 Lite именно в МегаФоне. О ней не говорится в описании акции, но для будущих владельцев это важно. Речь о скоростях мобильного интернета. У этого оператора они самые высокие в России, что уже неоднократно подтверждали миллионы замеров в приложении Speedtest компании Ookla. И благодаря тому, что в Самарской области МегаФон построил очень мощную сеть, покрытие которой можно считать уникальным, «работать» высокие скорости доступа будут практически в любой точке, где находится владелец нового Honor 9 Lite. Кстати, интернет у него будет не только быстрым, но и безлимитным – впрочем, для тарифов «Включайся!» с лета этого года это уже обычное условие.

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