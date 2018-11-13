Крупный пожар в Тольятти: на площади 300 кв.м горел ангар с пиломатериалами
На борьбу с огнем выезжали 30 пожарных и 9 спецмашин
Потушить пожар сотрудникам МЧС удалось в течение нескольких минутФото: Архив "КП"
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Вечером в понедельник, 12 ноября, в Центральном районе Тольятти произошел крупный пожар. Там загорелись пиломатериалы в ангаре на Обводном шоссе.
По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 21:25. На место происшествия выезжали 30 пожарных и 9 единиц техники. К моменту их прибытия огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров.
Пожарные локализовали возгорание в 21:40, а полностью его потушили в 21:45. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.