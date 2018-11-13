2018-11-13T11:37:49+03:00
Происшествия

В Тольятти женщина шла по «зебре» и угодила под колеса Chevrolet Cruze

Пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 13 ноября, около 7:45 на Московском проспекте в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze двигался со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Дзержинского. В пути следования он не пропустил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

В результате случившегося женщина получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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