В Тольятти женщина шла по «зебре» и угодила под колеса Chevrolet Cruze
Во вторник, 13 ноября, около 7:45 на Московском проспекте в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze двигался со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Дзержинского. В пути следования он не пропустил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.
В результате случившегося женщина получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.