В Тольятти женщина шла по «зебре» и угодила под колеса Chevrolet Cruze

СЕГОДНЯ 11:37 2018-11-13T11:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 13 ноября, около 7:45 на Московском проспекте в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze двигался со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Дзержинского. В пути следования он не пропустил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

В результате случившегося женщина получила травмы средней тяжести и была госпитализирована в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.