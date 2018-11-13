2018-11-13T11:44:26+03:00
Общество

Самарская налоговая напоминает: с 1 декабря наступает срок оплаты налогов на землю, транспорт и имущество

За 2017 год заплатить нужно будет до 3 декабря
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Заплатить имущественные налоги за 2017 год, а также погасить долги можно черезинтернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ruЗаплатить имущественные налоги за 2017 год, а также погасить долги можно черезинтернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ruФото: Архив "КП"
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ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает налогоплательщикам-физическим лицам о том, что 1 декабря наступает срок оплаты налогов на землю, транспорт и имущество (за 2017 год срок уплаты – 3 декабря 2018 года). Если налоги не оплачены в указанный срок – гражданин является должником. В случае неуплаты налогов с 4 декабря 2018 года начнется начисление пеней. Должникам направляются требования об уплате. Если сумма задолженности менее 25 тыс. рублей, то средства могут быть взысканы с зарплаты, пенсии или стипендии. При большей сумме долга по налогам и пеням налоговая инспекция обращается в суд, а затем исполнительный документ направляется судебным приставам. При этом гражданин несет дополнительные затраты по уплате исполнительного сбора, который составляет 7% от суммы долга. Кроме того, налоговая служба имеет право взыскивать средства с банковских счетов, а также могут наложить арест на имущество. Если задолженность превысит 10000 руб., то налоговая инспекция может наложить запрет на выезд за границу Российской Федерации.

Заплатить имущественные налоги за 2017 год, а также погасить долги можно черезинтернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом или банковском отделении.

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