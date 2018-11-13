2018-11-13T12:08:18+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина задушил жену, перетаскивая ее по квартире за одежду

По факту убийства возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

23 сентября в квартире дома на улице Промышленности произошла трагедия. Там погибла 54-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили утром.

- Внешних признаков насилия на женщине не имелось. Однако позже эксперты установили причину смерти и выяснилось, что потерпевшая была задушена, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

К делу подключились оперативники и следователи. Правоохранители установили, что к произошедшему может иметь отношение муж погибшей - 57-летний фрезеровщик . По версии стражей порядка, мужчина вместе с женщиной распивал спиртное. Потом подозреваемый пытался переместить захмелевшую супругу в другую комнату и начал волочить ее за одежду. Это и повлекло удушение несчастной.

9 ноября в СУ СК Самарской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Злоумышленника задержали. Сейчас расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тольяттинку, задушившую помощницу мирового судьи из-за долга, посадили на 9,5 лет
«Все осквернено и разграблено»: в Самаре не нашли останков Петра Алабина в его склепе
В Самаре на некоторых улицах запретят ночную парковку из-за уборки снега
В самарском фонде обязательного медстрахования сменился директор
В Самаре разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
В Самаре в столкновении Nissan и Lexus пострадали 7 человек
В Самаре сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом за взятку
Самарцам предлагают путешествовать на поездах
На кухнях самарских детсадов и школ нашли нарушения почти на 1 млн рублей
Хабиб Нурмагомедов приедет в Самару на «Битву на Волге», чтобы поддержать двоюродного брата
Самарская налоговая напоминает: с 1 декабря наступает срок оплаты налогов на землю, транспорт и имущество
В Тольятти женщина шла по «зебре» и угодила под колеса Chevrolet Cruze
Инвестор строительства нового кардиоцентра в Самаре намерен признать себя банкротом
Крупный пожар в Тольятти: на площади 300 кв.м горел ангар с пиломатериалами
Пять причин купить новый смартфон именно сейчас