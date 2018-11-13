В Самаре мужчина задушил жену, перетаскивая ее по квартире за одежду

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-13T12:08:18+03:00

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23 сентября в квартире дома на улице Промышленности произошла трагедия. Там погибла 54-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили утром.

- Внешних признаков насилия на женщине не имелось. Однако позже эксперты установили причину смерти и выяснилось, что потерпевшая была задушена, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

К делу подключились оперативники и следователи. Правоохранители установили, что к произошедшему может иметь отношение муж погибшей - 57-летний фрезеровщик . По версии стражей порядка, мужчина вместе с женщиной распивал спиртное. Потом подозреваемый пытался переместить захмелевшую супругу в другую комнату и начал волочить ее за одежду. Это и повлекло удушение несчастной.

9 ноября в СУ СК Самарской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Злоумышленника задержали. Сейчас расследование продолжается.