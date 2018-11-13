2018-11-13T12:53:31+03:00
Пресс-центр "КП"

Самарцам предлагают путешествовать на поездах

В пресс-центре «Комсомольской правды» расскажут, в какие туристические поездки можно отправиться на поезде из Самары, о сервисе и ценах
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Туристическая поездка на поезде может быть и интересной, и комфортной.Туристическая поездка на поезде может быть и интересной, и комфортной.Фото: Елизавета СУХОВА
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В последние годы экскурсионные туры на поезде стали очень популярны. Число предпочитающих путешествовать с комфортом на рельсовом транспорте растет с каждым годом. В пресс-центре «Комсомолки» незадолго до наступления нового года расскажут, куда можно поехать отдыхать на поездах дальнего следования, какие новые маршруты появятся и что пользуется большим спросом? Отдельно расскажут о новогодних направлениях.

Гости пресс-центра обсудят, кто и как участвует в разработке железнодорожных туристических маршрутов, на что ориентируются эксперты в этом вопросе. Расскажут об интересном проекте «Вагон знаний».

Эксперты ответят на насущный вопрос: насколько доступны экскурсионные поездки, какие льготы кому полагаются, поделятся информацией об акциях и спецпредложениях.

В пресс-конференции примут участие: руководитель Департамента туризма Самарской области Михаил МАЛЬЦЕВ; начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав ГУБАНОВ; начальник отдела промышленности, предпринимательства и туризма Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Самара Анна РАБИНОВИЧ; заместитель руководителя Управления воспитательной работы и дополнительного образования Департамента образования г.о. Самара Елена СИРОТКИНА; начальник туристического отдела ГК «АВИТЕКС» Ольга МАКЕЕВА.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Лесная, 9, пресс-центр ИД «Комсомольская правда-Самара».

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