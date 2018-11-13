В Самаре сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом за взятку

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-13T12:58:23+03:00

Сотрудника ИК будут судить за взятку в 12 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Мужчина обещал за 12 тысяч рублей не наказывать осужденного за нарушение порядка отбывания наказания

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Самарские правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-10 УФСИН по Самарской области, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 26 июля этого года мужчина, находясь на одной из баз отдыха в поселке Красная Глинка, получил взятку в 12 тысяч рублей от некого гражданина. За эти деньги он обещал не привлекать одного из осужденных исправительной колонии к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка отбывания наказания, а также снять ранее наложенные на него наказания.

В настоящее время правоохранители передали уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения в федеральный суд Красноглинского района Самары.

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