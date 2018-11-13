В Самаре разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-13T13:44:57+03:00

Девушка с 11 ноября не выходит на связь с близкими

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В Самаре родственники и волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» разыскивают 17-летнюю Станиславу Исаеву. В минувшее воскресенье, 11 ноября, девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

В день исчезновения она была одета в желтую шапку, бежевую куртку, синие джинсы и темно-синие ботинки. Приметы: рост 155 см, короткие темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Станиславы, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Юлия. Телефон: 8-917-131-10-21.

Напомним, что в настоящее время в Самаре разыскивают еще двух несовершеннолетних девочек. Это 14-летние Светлана Милахова и Татьяна Хамкова. Первая девочка пропала 2 ноября, а вторая 27 сентября.