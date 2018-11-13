В самарском фонде обязательного медстрахования сменился директор
В территориальном фонде обязательного медицинского страхования Самарской области произошли кадровые перестановки. Вместо Виктора Мокшина пост директора организации занял его заместитель Владислав Романов. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщили в фонде.
Отметим, что Виктор Мокшин руководил ТФОМС с мая 2009 года, а в 2014 году он стал еще и представителем Федерального фонда ОМС в Приволжском федеральном округе.
Что касается Владислава Романова, то он известен тем, что до назначения на должность заместителя директора ТФОМС по Самарской области в 2013 году он возглавлял департамент здравоохранения Самары (до 2010 года) и был замминистра здравоохранения региона (2012-2013 гг.).