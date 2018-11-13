2018-11-13T14:04:31+03:00
Общество

В самарском фонде обязательного медстрахования сменился директор

Вместо Виктора Мокшина руководить организацией будет его заместитель
Анастасия ФИЛАТОВА
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Владислав Романов работает в ТФОМС уже на протяжении 5 лет / Фото: samtfoms.ruВладислав Романов работает в ТФОМС уже на протяжении 5 лет / Фото: samtfoms.ru
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В территориальном фонде обязательного медицинского страхования Самарской области произошли кадровые перестановки. Вместо Виктора Мокшина пост директора организации занял его заместитель Владислав Романов. Пока он будет работать в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщили в фонде.

Отметим, что Виктор Мокшин руководил ТФОМС с мая 2009 года, а в 2014 году он стал еще и представителем Федерального фонда ОМС в Приволжском федеральном округе.

Что касается Владислава Романова, то он известен тем, что до назначения на должность заместителя директора ТФОМС по Самарской области в 2013 году он возглавлял департамент здравоохранения Самары (до 2010 года) и был замминистра здравоохранения региона (2012-2013 гг.).

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