В Самаре на некоторых улицах запретят ночную парковку из-за уборки снега

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-13T14:33:03+03:00

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары разработал график работ в зимний период 2018-2019 годов, согласно которому будут очищать от снега улицы и дворы.

Так, основная уборка автомобильных дорог запланирована на ночное время, а уборка дворов — на дневные часы. В связи с этим на ряде улиц Самары по ночам будут вводиться запреты на стоянку транспорта. Кроме того, на некоторых улицах введут ограничения на парковку, которые будут действовать в течение всего дня.

- Просим с пониманием отнестись к данным мерам, быть внимательнее к дорожным знакам и по возможности не парковаться вдоль дорог, особенно в период снегопадов, - обратились представители департамента городского хозяйства и экологии к автомобилистам Самары.

Список улиц, на которых в ночные часы нельзя будет парковать авто

Список улиц, на которых в ночные часы нельзя будет парковать авто