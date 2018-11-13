«Все осквернено и разграблено»: в Самаре не нашли останков Петра Алабина в его склепе

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-13T15:05:47+03:00

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Сотрудники управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказали об итогах вскрытия склепа семьи самарского головы Петра Алабина, который находится на территории Иверского монастыря. По словам археологов, ранее склеп был осквернен и разграблен. Останков Алабина там нет. Единственное, что нашли археологи под завалами мусора, - это фрагменты останков одной из его дочерей. Об это во вторник, 13 ноября, сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Склеп завален мусоромФото: Twitter.com

- В склепе все осквернено, разграблено и засыпано мусором. Судя по пролому в своде и характеру мусора, склеп Алабина долгое время использовали как яму для туалета и сброса мусора. Что во время нахождения на территории монастыря так называемого «Рабочего городка» было делом обычным, - рассказал Михаил Матвеев.

Грабители пробили свод склепаФото: Twitter.com

Напомним, о том, что склеп семьи Петра Алабина был раскопан, стало известно 2 ноября. Произошло это во время реставрационных работ на территории Иверского монастыря. Обнаруженные в ходе работ находки были переданы для исследования специалистам.

Отметим, что на территории монастыря стоит большой памятник Алабину, а сами священнослужители предполагали, что останки Петра Алабина и его жены покоятся именно в Иверском монастыре.