2018-11-13T15:21:45+03:00
Происшествия

Тольяттинку, задушившую помощницу мирового судьи из-за долга, посадили на 9,5 лет

Женщина не хотела отдавать подруге одолженные 160 тысяч рублей и убила ее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Помимо убийства подруги, женщину обвинили в краже и крупном мошенничествеПомимо убийства подруги, женщину обвинили в краже и крупном мошенничествеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор 38-летней Татьяне Борисовой, которая обвинялась в убийстве помощницы мирового судьи, краже и мошенничестве. Об это сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, преступление произошло 30 декабря 2017 года в квартире дома на улице Автостроителей. Женщина задушила свою 38-летнюю знакомую поясом от халата, затем завернула ее труп в ковер и вынесла на балкон. По версии правоохранителей, между женщинами произошел конфликт из-за долга. Борисова должна была своей подруге 160 тысяч рублей, но отдавать деньги не спешила. В ходе ссоры Борисова убила женщину, а потом похитила ее имущество на сумму более 55 тысяч рублей.

Правоохранители, расследуя это преступление, выяснили, что Борисова может быт причастна еще и к мошенничеству. Было установлено, что в прошлом году она обманула некого гражданина, пообещав помочь в оформлении документов аренды земельных участков, и похитила у него 362 тысячи рублей. Аналогичным способом женщина похитила деньги у еще двоих человек: 35 тысяч и 62 тысячи, соответственно.

Суд признал Татьяну Борисову виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 9,5 лет. Отбывать она его будет в исправительной колонии общего режима.

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