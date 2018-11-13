В Октябрьском районе Самары могут построить школу на 1500 мест

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-13T15:50:41+03:00

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В ближайшие два года в Самаре могут построить еще одну крупную школу. Она появится на территории Октябрьского района и будет рассчитана на 1,5 тысячи мест. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву рассмотреть вопрос о строительстве в 2019/2020 годах новой школы в Октябрьском районе Самары. Правда, не на 600 мест, как сейчас планируется, а на 1500 мест, - рассказал Александр Хинштейн.

По словам депутата, в Октябрьском районе сейчас наблюдается нехватка учебных мест. Дефицит составляет около двух тысяч мест. Отметим, что проблемы с нехваткой мест в школах возникли там из-за активной застройки территории многоэтажками.