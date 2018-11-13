2018-11-13T16:25:45+03:00
Общество

На выкуп земли под магистраль «Центральная» потратят более 2 млрд рублей

Эти средства направят из областного бюджета в 2019 году
Анастасия ФИЛАТОВА
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Магистраль "Центральная" будет состоять из 6 полос движения и двух дублеров / Фото: taburent.ruМагистраль "Центральная" будет состоять из 6 полос движения и двух дублеров / Фото: taburent.ru
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Старт строительства магистрали «Центральная» в Самаре становится все ближе. Работы планируется начать уже 2019 году. Отметим, что из-за строительства дороги потребуется изъять несколько земельных участков. В следующем году на выкуп участков из областного бюджета собираются направить более 2 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на заседании профильного комитета губдумы.

По словам чиновника, в проекте регионального бюджета на 2019 год на финансирование его ведомства предусмотрено 13,5 млрд рублей (без учета федеральных поступлений). Значительную часть из них минтранс планирует потратить на строительство крупных дорожных объектов. Так, 2 млрд рублей будет направлено на магистраль «Центральная», еще 2,1 млрд рублей выделят на завершение строительства Фрунзенского моста, а около 420 млн рублей — на возведение моста через реку Волгу у села Климовка. Более скромные суммы предполагается выделить на завершение реконструкции улицы Ташкентской (91 млн рублей) и на строительство путепровода по улице Ново-Садовой (265 млн рублей).

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