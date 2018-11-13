2018-11-13T16:53:42+03:00
Происшествия

Самарский облсуд отменил домашний арест экс-главе регионального управления капстроительства

Скорее всего, Светлана Моравская в ближайшее время будет находиться под стражей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Светлану Моравскую подозревают в злоупотреблении полномочиями с многомиллионным ущербомСветлану Моравскую подозревают в злоупотреблении полномочиями с многомиллионным ущербом
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Во вторник, 13 ноября, Самарский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора на меру пресечения Светлане Моравской, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

В конце октября Октябрьский районный суд избрал бывшему руководителю управления капитального строительства Самарской области, которая ныне занимает аналогичную должность в Крыму, меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста. А вот прокуратура запрашивала для Моравской заключение под стражу. На этот раз стороне обвинения удалось добиться своего.

- Областной суд удовлетворил апелляцию прокурора и отменил решение о домашнем аресте Светланы Моравской. Одновременно он продлил срок ее задержания в изоляторе временного содержания. Похоже, из зала суда Моравскую уведут в наручниках, - сообщил в своем Твиттере депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Напомним, Светлану Моравскую задержали 26 октября в Новой Москве, в доме у матери. По версии следствия, во время ее работы в УКС компания «С.И.Т.И» получила контракт на укрепление берега Волги около села Рождествено. Эти работы были выполнены некачественно, использовались неподходящие материалы, тем не менее чиновница спокойно закрыла контракт и оплатила его подрядчику. Компания необоснованно получила больше 200 млн рублей.

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