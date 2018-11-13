Вечерняя Самара встала в девятибалльных пробках

СЕГОДНЯ 17:38 2018-11-13T17:38:04+03:00

По всему городу мелкие ДТП и заторы

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Вечер 13 ноября выдался тяжелым в транспортном смысле. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы оцениваются в практически максимальные 9 баллов.

Наиболее серьезные пробки наблюдаются на улице Ново-Садовой и Московском шоссе. Не в последнюю очередь они связаны с несколькими ДТП по всей Самаре.

«Как стоим, парни?», «Может обратно поедем? Завтра опять на работу», «Откуда такие пробки» - вопрошают горожане в Сети.

На участке у телецентра в Самаре скорость потока не превышает 3 километров в час. Пробки также наблюдаются на Авроре и проспекте Кирова.