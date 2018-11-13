2018-11-13T18:00:23+03:00
Общество

В Самаре увековечат память об архитекторе Вагане Каркарьяне

Зодчий участвовал в создании знаковых мест современной Самары
Кирилл КАРИМОВ
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Табличка будет изготовлена до конца годаТабличка будет изготовлена до конца годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Департамент культуры и молодежной политики мэрии Самары ищет подрядчика, который изготовит мемориальную табличку, посвященную архитектору Вагану Каркарьяну. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из городского бюджета будут на эти цели направлены 550 тыс. рублей. Табличка должна быть изготовлена и доставлена до 24 декабря 2018 года. Где она будет установлена, пока неизвестно.

Ваган Каркарьян – заслуженный архитектор РСФСР, корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, художник, почетный гражданин Самары. Он является автором и соавтором таких знаменитых проектов в Самаре, как вторая очередь набережной Волги, Дом актёра, Дворец Бракосочетания, застройка улицы Молодогвардейской, здание управления метрополитеном, Фонтан 30-летия Победы. Вокруг последнего объекта в 2017 году разгорелся скандал, когда фонтан был, фактически, разрушен и перестроен.

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