В Самаре увековечат память об архитекторе Вагане Каркарьяне

СЕГОДНЯ 17:57 2018-11-13T18:00:23+03:00

Табличка будет изготовлена до конца года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Департамент культуры и молодежной политики мэрии Самары ищет подрядчика, который изготовит мемориальную табличку, посвященную архитектору Вагану Каркарьяну. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из городского бюджета будут на эти цели направлены 550 тыс. рублей. Табличка должна быть изготовлена и доставлена до 24 декабря 2018 года. Где она будет установлена, пока неизвестно.

Ваган Каркарьян – заслуженный архитектор РСФСР, корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, художник, почетный гражданин Самары. Он является автором и соавтором таких знаменитых проектов в Самаре, как вторая очередь набережной Волги, Дом актёра, Дворец Бракосочетания, застройка улицы Молодогвардейской, здание управления метрополитеном, Фонтан 30-летия Победы. Вокруг последнего объекта в 2017 году разгорелся скандал, когда фонтан был, фактически, разрушен и перестроен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре началась реконструкция фонтана 30-летия Победы

Чащу фонтана у площади Славы разобрали по кусочкам (подробности)

Пять вопросов о ремонте самарского фонтана 30-летия Победы

Разбираемся, как отреставрируют фонтан на Самарской площади и сколько это стоит (подробности)

«Самару никто не уничтожает. Город преображают!»

В администрации объяснили, зачем снесли фонтан 30-летия Победы и почему будут ремонтировать склон у драмтеатра (подробности)

Самарцы шокированы реконструкцией фонтана на площади Славы

Возможно, вместо смальты используется обычная плитка (подробности)