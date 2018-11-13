2018-11-13T18:11:56+03:00
Общество

Самарские коммунальщики жалуются на гаражи, которые не дают ремонтировать сеть водоснабжения

Оба проблемных объекта находятся в Промышленном районе
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
В Самаре до сих пор стоят десятки тысяч гаражей, многие из которых - над коммуникациямиВ Самаре до сих пор стоят десятки тысяч гаражей, многие из которых - над коммуникациямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Два гаража в Промышленном районе Самары мешают ремонту труб холодного водоснабжения. Об этом сообщают в «Самарских коммунальных системах».

- На сетях холодного водоснабжения зафиксировано две утечки, устранить которые мешают гаражи. Уже несколько дней бригады не могут приступить к работе. Просим откликнуться владельцев. Адреса – Московское шоссе, 102 (школа №53) и Фадеева, 54, - рассказали в «СКС».

До сих пор так и не найдены владельцы этих гаражей. Из-за невозможности отремонтировать трубы, вода льется на проезжую часть и образуется наледь, что создает опасную ситуацию, ведь рядом расположены школа и детсад.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы пожаловались губернатору Азарову на разрушенную дорогу на Мехзаводе
В Самаре увековечат память об архитекторе Вагане Каркарьяне
Вечерняя Самара встала в девятибалльных пробках
Самарский облсуд отменил домашний арест экс-главе регионального управления капстроительства
На выкуп земли под магистраль «Центральная» потратят более 2 млрд рублей
В Самарской области парень занялся сексом с 15-летней девочкой и попал под статью
В Октябрьском районе Самары могут построить школу на 1500 мест
Тольяттинку, задушившую помощницу мирового судьи из-за долга, посадили на 9,5 лет
«Все осквернено и разграблено»: в Самаре не нашли останков Петра Алабина в его склепе
В Самаре на некоторых улицах запретят ночную парковку из-за уборки снега
В самарском фонде обязательного медстрахования сменился директор
В Самаре разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
В Самаре в столкновении Nissan и Lexus пострадали 7 человек
В Самаре сотрудник исправительной колонии предстанет перед судом за взятку
Самарцам предлагают путешествовать на поездах
На кухнях самарских детсадов и школ нашли нарушения почти на 1 млн рублей
В Самаре мужчина задушил жену, перетаскивая ее по квартире за одежду
Хабиб Нурмагомедов приедет в Самару на «Битву на Волге», чтобы поддержать двоюродного брата
Самарская налоговая напоминает: с 1 декабря наступает срок оплаты налогов на землю, транспорт и имущество
В Тольятти женщина шла по «зебре» и угодила под колеса Chevrolet Cruze
Инвестор строительства нового кардиоцентра в Самаре намерен признать себя банкротом
Крупный пожар в Тольятти: на площади 300 кв.м горел ангар с пиломатериалами
Пять причин купить новый смартфон именно сейчас