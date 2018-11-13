Самарские коммунальщики жалуются на гаражи, которые не дают ремонтировать сеть водоснабжения

СЕГОДНЯ 18:11 2018-11-13T18:11:56+03:00

В Самаре до сих пор стоят десятки тысяч гаражей, многие из которых - над коммуникациями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Два гаража в Промышленном районе Самары мешают ремонту труб холодного водоснабжения. Об этом сообщают в «Самарских коммунальных системах».

- На сетях холодного водоснабжения зафиксировано две утечки, устранить которые мешают гаражи. Уже несколько дней бригады не могут приступить к работе. Просим откликнуться владельцев. Адреса – Московское шоссе, 102 (школа №53) и Фадеева, 54, - рассказали в «СКС».

До сих пор так и не найдены владельцы этих гаражей. Из-за невозможности отремонтировать трубы, вода льется на проезжую часть и образуется наледь, что создает опасную ситуацию, ведь рядом расположены школа и детсад.