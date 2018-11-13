С 2019 года самарцы будут платить по-новому за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 19:50 2018-11-13T19:51:21+03:00

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В новом 2019 году жителей Самарской области ждет изменение начисления платы за сбор и вывоз мусора. Теперь в квитанциях появится строчка «Услуга регионального оператора в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)», сообщают в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Со следующего года плата будет рассчитываться исходя из количества постоянно и временно проживающих в помещении потребителей, в соответствии с нормативами накопления ТКО. При отсутствии проживающих услуга рассчитывается с учетом количества собственников этого помещения. До этого ее стоимость рассчитывалась из квадратных метров жилища.

Следующие 9 лет платить за вывоз мусора самарцы будут недавно выбранному региональному оператору ООО «ЭкоСтройРесурс».