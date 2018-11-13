Наркоторговца из Самарской области поймали на Сахалине

СЕГОДНЯ 20:56 2018-11-13T20:57:12+03:00

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40-летний уроженец Самарской области подозревается в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Сахалинской области.

Мужчина попал в поле зрение правоохранителей после того, как стало известно, что он ждет посылку с запрещенными веществами, чтобы распродавать их с помощью «закладок».

Наркоторговец, ничего не подозревавший о том, что он попал в оперативную разработку полиции, пришел получать посылку на почту. Там он и был задержан в момент получения.

В посылке были обнаружены банки от детского питания, в которых содержалось кристаллическое вещество фиолетового цвета. Экспертиза выяснила, что это 662 г «N-метилэфедрона» - сильнодействующего наркотика, вызывающего привыкание после первой дозы.

Сейчас в отношении жителя Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».