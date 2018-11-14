2018-11-14T08:29:35+03:00
Происшествия

В Самаре на Ново-Вокзальной КамАЗ снес столб после столкновения с легковушкой

К счастью, в ДТП никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Вечером во вторник, 13 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной произошло серьезное ДТП. Там столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2107. Об этом сообщает группа "ДТП 163 Самара".

По предварительным данным, легковушка ехала по улице Ново-Вокзальной со стороны улицы Ново-Садовой. Затем водитель ВАЗа решил повернуть налево на Московское шоссе. Однако при совершении этого маневра он не пропустил КамАЗ, который двигался по улице Ново-Вокзальной со стороны улицы Фадеева в направлении улицы Ново-Садовой. К сожалению, cтолкновения избежать не удалось.

У "семерки" после удара оказалась повреждена почти вся правая сторона Фото: vk.com

У "семерки" после удара оказалась повреждена почти вся правая сторонаФото: vk.com

От удара "семерку" развернуло на дороге. Что касается грузовика, то он снес пешеходные ограждения и протаранил столб, повалив его на себя. По словам очевидцев, авария обошлась без пострадавших. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.

Грузовик вырвал с корнем столб и провез его на себе ytcrjkmrj vtnhjd Фото: vk.com

Грузовик вырвал с корнем столб и провез его на себе ytcrjkmrj vtnhjdФото: vk.com

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