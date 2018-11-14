2018-11-14T09:14:21+03:00
Общество

В Самаре для реконструкции театра драмы имени Горького вскроют площадь

Это необходимо будет сделать для ремонта гардеробных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас власти ищут подрядчика для разработки проекта реконструкции театраСейчас власти ищут подрядчика для разработки проекта реконструкции театраФото: Архив "КП"
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Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» ищет подрядчика для разработки проекта реконструкции Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, который находится на площади Чапаева, 1. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Компании, которую выберут по итогам аукциона 3 декабря, предстоит провести комплексное обследование технического состояния здания, возраст которого сейчас составляет 123 года, подготовить эскизный проект, а также проектную и сметную документацию.

При разработке проекта подрядчику необходимо предусмотреть реконструкцию площади перед театром, а также подвального гардероба. Из-за того, что сейчас наблюдается прогиб несущих конструкций гардеробных, площадь придется вскрывать и проводить усиление конструкций. Также компании нужно предусмотреть реставрацию фасадов здания общей площадью 3,8 тысяч квадратных метров, восстановление оконных блоков в первоначальном виде и разработать проектные проектные предложение по подсветке фасада здания театра.

Кроме того, компания должна предусмотреть реконструкцию главной сцены театра, где нужно установить современную механизацию, и зрительного зала, предусмотреть ряд технических (аппаратных) помещений, а также демонтаж правой и левой лож-бенуар (22 места), чтобы создать проходы вдоль стен для людей с ограниченными возможностями.

В зрительском вестибюле подрядчику нужно предусмотреть установку стационарных рамок металлодетекторов и место для досмотра личных вещей. В кассовом зале вестибюля - информационное табло и стенды для афиш с подсветкой. Кроме того, в нижнем и верхнем фойе нужно предусмотреть место для лифта на 10 человек для зрителей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Также подрядчик должен предусмотреть установку камер видеонаблюдения по периметру здания и внутри. За все эти работы ему обещают заплатить 104,8 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Срок выполнения работ - до 20 декабря 2019 года.

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