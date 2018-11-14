Стадион «Самара Арена» перейдет в собственность региона только через год

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-14T10:57:53+03:00

Предполагается, что на содержание спортобъекта ежегодно будет уходить около 500 млн рублей

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Самарская область получит стадион «Самара Арена» в собственность на год позже, чем планировалось ранее. Вероятнее всего, это произойдет в 2020 году. В настоящее время спортобъект проходит адаптацию по проекту наследия ЧМ-2018. По словам главы регионального министерства управления финансами Андрея Прямилова, в следующем году на эти цели выделят 3 млн рублей. В 2020 году также продолжат работу по адаптации стадиона, правда, уже за большую сумму.

По словам чиновника, стадион «Самара Арена» планируется финансировать не только за счет субсидий, но и за счет проведения концертов и других мероприятий. Кроме того, чиновники планируют преобразить прилегающую к стадиону территории в парк развлечений и сделать там железную дорогу для детей. Отметим, что ранее вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов заявил, что содержание спортобъекта обойдется в 500 млн рублей и это только в год.

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