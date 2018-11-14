2018-11-14T10:57:53+03:00
Общество

Стадион «Самара Арена» перейдет в собственность региона только через год

Предполагается, что на содержание спортобъекта ежегодно будет уходить около 500 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На стадионе планируют проводить концерты и другие развлекательные мероприятияНа стадионе планируют проводить концерты и другие развлекательные мероприятияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарская область получит стадион «Самара Арена» в собственность на год позже, чем планировалось ранее. Вероятнее всего, это произойдет в 2020 году. В настоящее время спортобъект проходит адаптацию по проекту наследия ЧМ-2018. По словам главы регионального министерства управления финансами Андрея Прямилова, в следующем году на эти цели выделят 3 млн рублей. В 2020 году также продолжат работу по адаптации стадиона, правда, уже за большую сумму.

По словам чиновника, стадион «Самара Арена» планируется финансировать не только за счет субсидий, но и за счет проведения концертов и других мероприятий. Кроме того, чиновники планируют преобразить прилегающую к стадиону территории в парк развлечений и сделать там железную дорогу для детей. Отметим, что ранее вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов заявил, что содержание спортобъекта обойдется в 500 млн рублей и это только в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"На Самара Арену были большие планы, но что будет - мы не знаем": министр спорта Самарской области рассказал о судьбе стадиона после ЧМ 2018

Дмирий Шляхтин рассказал о будущем «Самара Арены», «Крыльях Советов» и детском футболе в регионе (подробности)

Рядом с «Самара Ареной» планируют сделать кафе, лесной парк и зимний каток

Их планируют построить, чтобы тем, кто приехал к стадиону, было где отдохнуть (подробности)

Стадиону «Самара Арена» будет требоваться на обслуживание до полумиллиарда в год

Окупаемость спортобъекта под вопросом (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Сызрани напился и «избил» трубой чужой автомобиль
В Тольятти приставы арестовали «Шевроле Ниву» за долги по коммуналке
Россельхозбанк выпустил платежную карту «Мир» с транспортным приложением «Тройка»
Россельхозбанк стал членом Ассоциации ФинТех
Самарскую ракету «Союз-ФГ» установили на старте космодрома Байконур
Жителям Самары предлагают погасить долги за квартплату до конца года и избавят их за это от пени
В Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса «Шевроле Нива»
Под Самарой водитель внедорожника сбил на «зебре» пенсионерку
Одевайтесь теплее: в Самарскую область нагрянут аномальные холода
«Похоже на какой-то гараж»: самарцы заметили непонятную стройку в районе фабрики-кухни
Министр экономики Самарской области: в регионе одни из самых высоких зарплат в ПФО
Автобус № 34 в Самаре будет ходить дольше
Всех построит? Комитет по местному самоуправлению облдумы возглавил оппозиционер Михаил Матвеев
Погибшего в Самаре 14-летнего мальчика довели до самоубийства
Тимур Батрутдинов оценил ванну в Самаре и попался сотрудникам ДПС в Тольятти
Директор по развитию «Крыльев Советво»: почти все тренеры клубов РПЛ выступили за введение VAR
Гарик «Бульдог» Харламов приехал в Самару и замерз
«Уральские авиалинии» открывают дополнительные рейсы в Сочи
В Самаре для реконструкции театра драмы имени Горького вскроют площадь
В Самаре на Ново-Вокзальной КамАЗ снес столб после столкновения с легковушкой
Дима Билан приехал в Самарскую область и пожаловался на интернет в гостинице
Наркоторговца из Самарской области поймали на Сахалине
С 2019 года самарцы будут платить по-новому за вывоз мусора
Самарцы пожаловались губернатору Азарову на разрушенную дорогу на Мехзаводе
Самарские коммунальщики жалуются на гаражи, которые не дают ремонтировать сеть водоснабжения
В Самаре увековечат память об архитекторе Вагане Каркарьяне
Вечерняя Самара встала в девятибалльных пробках