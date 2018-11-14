2018-11-14T10:10:59+03:00
Общество

Гарик «Бульдог» Харламов приехал в Самару и замерз

Комедиант оказался не готов к минусовым температурам столицы 63 региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Гарик ХарламовФото: Гарик ХарламовФото: Instagram.com
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Во вторник, 13 ноября, Самару посетил актер, шоумен и телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов. Он приехал в областную столицу на поезде из Казани. В своем Инстаграме он опубликовал фотографию себя на фоне площади у железнодорожного вокзала.

Гарик Харламов запечатлел себя рядом с топиарной фигурой «Самара в сердце» и подписал свое фото: «Холодно...». Подписчики шоумена оценили его снимок в 160 тысяч «лайков» и разделились на два лагеря: одни начали перечислять города, где намного холоднее, чем в Самаре, а другие стали советовать, как пережить минусовые температуры. В числе самых популярных вариантов: надеть вместо кепки шапку и попрыгать.

Отметим, что Гарик Харламов приехал в Самару вместе с другими участниками шоу «Камеди Клаб» в рамках юбилейного тура по городам России. Правда, надолго они в столице 63 региона не задержались — поехали на концерт в Тольятти.

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