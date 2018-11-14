Директор по развитию «Крыльев Советво»: почти все тренеры клубов РПЛ выступили за введение VAR

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-14T10:34:34+03:00

Систему VAR могут ввести в РПЛ со следующего года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Александр Шикунов рассказал об итогах встречи, на которой обсудили систему видеопомощи арбитрам в чемпионате России

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Практически все тренеры клубов Российской Премьер-лиги выступают за введение в следующем сезоне системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов после встречи руководителей и тренеров клубов РПЛ с руководством лиги, пишет ТАСС.

- Вопрос по VAR был поднят потому, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали. Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет РФС, - сказал Шикунов.

Кроме того, директор по развитию «КС» заявил, что руководствам клубов предоставили схему, как будут устанавливать VAR и кто будет все это оплачивать. По словам Шикунова, на «Самара Арене» можно установить систему видеоповторов.

Напомним, система VAR использовалась на «Самара Арене» во время чемпионата мира. Сейчас ее используют несколько ведущих чемпионатов Европы.