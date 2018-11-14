Тимур Батрутдинов оценил ванну в Самаре и попался сотрудникам ДПС в Тольятти

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-14T10:46:12+03:00

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Самарская область засветилась в Инстаграме комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова. Во вторник, 13 ноября, он побывал сразу в двух городах нашего региона: в Самаре и Тольятти.

В областной столице Тимур Батрутдинов остановился в гостинице «7 Авеню» и решил выложить в свои соцсети сториз о том, как он принимает в ванну. Самого актера в кадре не видно, зато отметилась его нога. Батрутдинов заснял вид из окна и прокомментировал: «Самара. Это прекрасно!».

Актер оценил ванну в самарской гостиницеФото: Instagram.com

После этого комедиант отправился в Тольятти на концерт в рамках юбилейного тура «Камеди Клаб». В Автоград он поехал на машине. Эта поездка не обошлась без небольшого приключения — автомобиль, в котором ехал Тимур Батрутдинов, остановили сотрудники ДПС. Актер распереживался, что не успеет на концерт, но полицейские довольно быстро пропустили его. Он даже похвалил их, что они молодцы.

Сотрудники ДПС пощекотали нервы Тимуру БатрутдиновуФото: instagram.com

Напомним, что в Самаре побывал и другой известный шоумен — Гарик Харламов. Он оказался не готов к минусовым температурам в столице 63 региона и замерз.