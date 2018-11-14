2018-11-14T10:46:12+03:00
Общество

Тимур Батрутдинов оценил ванну в Самаре и попался сотрудникам ДПС в Тольятти

Визит комедийного актера в Самарскую область не обошелся без небольшого приключения
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Тимур БатрутдиновФото: Тимур БатрутдиновФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Самарская область засветилась в Инстаграме комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова. Во вторник, 13 ноября, он побывал сразу в двух городах нашего региона: в Самаре и Тольятти.

В областной столице Тимур Батрутдинов остановился в гостинице «7 Авеню» и решил выложить в свои соцсети сториз о том, как он принимает в ванну. Самого актера в кадре не видно, зато отметилась его нога. Батрутдинов заснял вид из окна и прокомментировал: «Самара. Это прекрасно!».

Актер оценил ванну в самарской гостинице Фото: Instagram.com

Актер оценил ванну в самарской гостиницеФото: Instagram.com

После этого комедиант отправился в Тольятти на концерт в рамках юбилейного тура «Камеди Клаб». В Автоград он поехал на машине. Эта поездка не обошлась без небольшого приключения — автомобиль, в котором ехал Тимур Батрутдинов, остановили сотрудники ДПС. Актер распереживался, что не успеет на концерт, но полицейские довольно быстро пропустили его. Он даже похвалил их, что они молодцы.

Сотрудники ДПС пощекотали нервы Тимуру Батрутдинову Фото: instagram.com

Сотрудники ДПС пощекотали нервы Тимуру БатрутдиновуФото: instagram.com

Напомним, что в Самаре побывал и другой известный шоумен — Гарик Харламов. Он оказался не готов к минусовым температурам в столице 63 региона и замерз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Сызрани напился и «избил» трубой чужой автомобиль
В Тольятти приставы арестовали «Шевроле Ниву» за долги по коммуналке
Россельхозбанк выпустил платежную карту «Мир» с транспортным приложением «Тройка»
Россельхозбанк стал членом Ассоциации ФинТех
Самарскую ракету «Союз-ФГ» установили на старте космодрома Байконур
Жителям Самары предлагают погасить долги за квартплату до конца года и избавят их за это от пени
В Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса «Шевроле Нива»
Под Самарой водитель внедорожника сбил на «зебре» пенсионерку
Одевайтесь теплее: в Самарскую область нагрянут аномальные холода
«Похоже на какой-то гараж»: самарцы заметили непонятную стройку в районе фабрики-кухни
Министр экономики Самарской области: в регионе одни из самых высоких зарплат в ПФО
Автобус № 34 в Самаре будет ходить дольше
Всех построит? Комитет по местному самоуправлению облдумы возглавил оппозиционер Михаил Матвеев
Погибшего в Самаре 14-летнего мальчика довели до самоубийства
Директор по развитию «Крыльев Советво»: почти все тренеры клубов РПЛ выступили за введение VAR
Гарик «Бульдог» Харламов приехал в Самару и замерз
Стадион «Самара Арена» перейдет в собственность региона только через год
«Уральские авиалинии» открывают дополнительные рейсы в Сочи
В Самаре для реконструкции театра драмы имени Горького вскроют площадь
В Самаре на Ново-Вокзальной КамАЗ снес столб после столкновения с легковушкой
Дима Билан приехал в Самарскую область и пожаловался на интернет в гостинице
Наркоторговца из Самарской области поймали на Сахалине
С 2019 года самарцы будут платить по-новому за вывоз мусора
Самарцы пожаловались губернатору Азарову на разрушенную дорогу на Мехзаводе
Самарские коммунальщики жалуются на гаражи, которые не дают ремонтировать сеть водоснабжения
В Самаре увековечат память об архитекторе Вагане Каркарьяне
Вечерняя Самара встала в девятибалльных пробках