2018-11-14T10:55:20+03:00
Политика

Всех построит? Комитет по местному самоуправлению облдумы возглавил оппозиционер Михаил Матвеев

Также избрали вице-спикера думы и председателя комитета по образованию и науке
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Михаил Матвеев теперь получит возможность изменить систему МСУМихаил Матвеев теперь получит возможность изменить систему МСУФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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14 ноября на внеочередном заседании Самарской губернской думы избрали председателя комитета по местному самоуправлению. Им стал член фракции КПРФ, известный оппозиционер Михаил Матвеев.

— Я считаю, что это отличный выбор. Михаил Николаевич очень неравнодушный человек. Ему в этом году исполнилось 50 лет, он отец троих детей. Будем работать на благо Родины, — сказал председатель думы Геннадий Котельников.

Из 37 депутатов двое проголосовали против назначения Матвеева.

Напомним, кандидатуру Матвеева выдвинули на совместном заседании комитета думы по МСУ и комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. За коммуниста единогласно проголосовали все члены комитета. Сам Матвеев ещё на заседании комитета отметил, что возможно, будет реформировать всю систему местного самоуправления.

Вице-председателем Губдумы стал единоросс Юрий Шевцов, председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, член постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике.

На должность председателя комитета думы по образованию и науке избрали Татьяну Бодрову. Последнее время она была исполняющей обязанности председателя. Бодрову и Шевцова поддержали единогласно.

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