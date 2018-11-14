Всех построит? Комитет по местному самоуправлению облдумы возглавил оппозиционер Михаил Матвеев
14 ноября на внеочередном заседании Самарской губернской думы избрали председателя комитета по местному самоуправлению. Им стал член фракции КПРФ, известный оппозиционер Михаил Матвеев.
— Я считаю, что это отличный выбор. Михаил Николаевич очень неравнодушный человек. Ему в этом году исполнилось 50 лет, он отец троих детей. Будем работать на благо Родины, — сказал председатель думы Геннадий Котельников.
Из 37 депутатов двое проголосовали против назначения Матвеева.
Напомним, кандидатуру Матвеева выдвинули на совместном заседании комитета думы по МСУ и комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. За коммуниста единогласно проголосовали все члены комитета. Сам Матвеев ещё на заседании комитета отметил, что возможно, будет реформировать всю систему местного самоуправления.
Вице-председателем Губдумы стал единоросс Юрий Шевцов, председатель комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, член постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике.
На должность председателя комитета думы по образованию и науке избрали Татьяну Бодрову. Последнее время она была исполняющей обязанности председателя. Бодрову и Шевцова поддержали единогласно.