Автобус № 34 в Самаре будет ходить дольше

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-14T11:04:36+03:00

В будние дни автобус № 34 будет ходить почти до 23:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре скорректировали график работы автобуса № 34, который курсирует по маршруту «Завод «Металлург» - площадь Революции». Теперь автобусы этого маршрута будут ходить почти до 23:00. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

По словам представителей ведомства, в рабочие дни автобусы № 34 будут ходить до 22:55. Интервалы движения вечерних рейсов — 21:12, 21:27, 21:47, 22:07, 22:29 и 22:55. В выходные дни автобусы будут ездить до 22:35. Вечерние рейсы будут следующим отправлением — 21:05, 21:16, 21:31, 21:50, 22:13 и 22:35.

Изменить график движения автобуса № 34 было решено из-за многочисленных обращений горожан. Самарцы пожаловались, что не могут уехать в сторону Безымянки после концертов в Самарской государственной филармонии.