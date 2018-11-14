2018-11-14T11:18:28+03:00
Общество

Министр экономики Самарской области: в регионе одни из самых высоких зарплат в ПФО

По его словам, в среднем самарцы получают 34 тысячи рублей
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Об этом говорили на заседании губдумыОб этом говорили на заседании губдумыФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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У жителей Самарской области вырастут зарплаты. Об этом на заседании губернской думы 14 ноября сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

— Последние несколько лет в губернии удалось достичь минимального уровня безработицы, — уверен министр. — А среднемесячная зарплата в Самарской области входит в тройку самых высоких в ПФО.

К концу 2018 года средняя зарплата составит 34 тысячи рублей. В следующем году она вырастет ещё на 1,4% — этот рост реальный, с вычетом инфляции. В целом, по словам Богданова, экономика Самарской области растёт уже второй год.

— Мы ожидаем, что ВВП по итогам года вырастет на 1,1% и составит около 1,5 трлн рублей. Наибольший вклад в развитие вносят автомобилестроение, химическая и пищевая промышленности. Однако уровень экономки по-прежнему ниже, чем в среднем по России.

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