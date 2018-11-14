2018-11-14T11:30:32+03:00
Общество

«Похоже на какой-то гараж»: самарцы заметили непонятную стройку в районе фабрики-кухни

Горожане переживают, что этот объект строится незаконно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочие уже залили фундамент будущей постройкиРабочие уже залили фундамент будущей постройкиФото: Twitter.com
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На днях жители Самары заметили на территории возле фабрики-кухни строительство непонятного объекта. Они засомневались в законности этой стройки и попросили властей прокомментировать данную ситуацию.

«Рабочие уже залили фундамент бетоном. Что-то типа большого гаража собрались строить. Прошу проверить законность этого строительства», - написал один из горожан в Твиттере.

По словам врио министра строительства Самарской области Александра Баландина, разрешение на строительство около фабрики-кухни его ведомство не выдавало. В департаменте градостроительства Самары также сообщили, что не выдавали разрешения.

Пролить свет на ситуацию смог депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Он рассказал, что там ведется строительство подстанции.

- Подстанция строится в том числе для фабрики-кухни — будущего Самарского филиала Третьяковской галереи, - уточнил Александр Хинштейн.

Напомним, что перед тем, как разместить часть фондов Третьяковки на базе фабрики-кухни, ее нужно отреставрировать. Основные работы там начнутся в 2019 году. Завершиться они должны в конце 2021 года.

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