«Похоже на какой-то гараж»: самарцы заметили непонятную стройку в районе фабрики-кухни
На днях жители Самары заметили на территории возле фабрики-кухни строительство непонятного объекта. Они засомневались в законности этой стройки и попросили властей прокомментировать данную ситуацию.
«Рабочие уже залили фундамент бетоном. Что-то типа большого гаража собрались строить. Прошу проверить законность этого строительства», - написал один из горожан в Твиттере.
По словам врио министра строительства Самарской области Александра Баландина, разрешение на строительство около фабрики-кухни его ведомство не выдавало. В департаменте градостроительства Самары также сообщили, что не выдавали разрешения.
Пролить свет на ситуацию смог депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Он рассказал, что там ведется строительство подстанции.
- Подстанция строится в том числе для фабрики-кухни — будущего Самарского филиала Третьяковской галереи, - уточнил Александр Хинштейн.
Напомним, что перед тем, как разместить часть фондов Третьяковки на базе фабрики-кухни, ее нужно отреставрировать. Основные работы там начнутся в 2019 году. Завершиться они должны в конце 2021 года.