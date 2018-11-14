Одевайтесь теплее: в Самарскую область нагрянут аномальные холода

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-14T11:55:25+03:00

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В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. По данным Приволжского УГМС, с 14 по 18 ноября в регионе ожидается температура воздуха на 9 °C и более ниже среднего многолетнего значения.

Так, в ночь на четверг, 15 ноября, местами по Самарской области ожидается туман и слабая изморозь. Температура воздуха составит -11...-16 °C, местами до -21 °C. Днем синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия, правда, будет немного «теплее»: -1...-6 °C.

В ночь на пятницу, 16 ноября, столбики термометров опустятся до -8...-13 °C, а местами до -15...-20 °C. Днем температура воздуха составит 0...-5 °C. В ночь на субботу, 17 ноября, также ожидается морозная погода: -8...-13 °C, местами до -15...-20 °C. Днем к минусовым температурам добавится ветер. Он будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС по Самарской области рекомендует лишний раз не выходить из дома. Если похода на улицу не избежать, то лучше это сделать на полный желудок. Лицо и руки стоит смазать защитным жирным кремом. Одеваться лучше в термоодежду и не забывать про теплые носки. Защитить ноги от холода поможет и дедушкин способ — оборачивание ступней сухой газетой в 2-3 слоя. Передвигаться по улице лучше перебежками с остановками в кафе, магазинах или подъездах.