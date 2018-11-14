В Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса «Шевроле Нива»
Во вторник, 13 ноября, примерно в 8:10 на Кряжском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации сотрудников ГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны улицы 5-я Кряжская в направлении улицы 1-я Кряжская, сбил 14-летнюю девочку. Последняя переходила дорогу без сопровождения взрослых в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате случившегося девочка получила травмы, с которыми сама обратилась к медикам. Ей оказали необходимую помощь, а затем отпустили домой.
Как установили полицейские, на момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.